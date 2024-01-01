5.000 Makedonya dinarından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile MKD → AED çevirin

5.000 mkd
322,31 aed

1,000ден MKD = 0,06446د.إ AED

17:16 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → AED çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → AEDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,06530,0653
Düşük0,06400,0637
Ortalama0,06480,0645
Değişim0.65%0.50%
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1 MKD → AED istatistikleri

MKD → AED kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0653, en düşük 0,0640 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0648 oldu. MKD → AED kurundaki değişiklik 0.65 değerindeydi.

MKD → AED kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0653, en düşük 0,0637 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0645 oldu. MKD → AED kurundaki değişiklik 0.50 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2831,3880,9271,6831,3371,540,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,7213,17210,6681,2120,9631,1090,566
1 EUR1,07919,7211,49711,8151,4421,6610,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

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MKD → NZD

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MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 MKD0,06446 AED
5 MKD0,32231 AED
10 MKD0,64463 AED
20 MKD1,28926 AED
50 MKD3,22314 AED
100 MKD6,44628 AED
250 MKD16,11570 AED
500 MKD32,23140 AED
1000 MKD64,46280 AED
2000 MKD128,92560 AED
5000 MKD322,31400 AED
10000 MKD644,62800 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Makedonya Dinarı
1 AED15,51280 MKD
5 AED77,56400 MKD
10 AED155,12800 MKD
20 AED310,25600 MKD
50 AED775,64000 MKD
100 AED1.551,28000 MKD
250 AED3.878,20000 MKD
500 AED7.756,40000 MKD
1000 AED15.512,80000 MKD
2000 AED31.025,60000 MKD
5000 AED77.564,00000 MKD
10000 AED155.128,00000 MKD