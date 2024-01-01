2.000 Madagaskar ariarisinden Malezya ringitine

Reel döviz kuru ile MGA → MYR çevirin

2.000 mga
2,01 myr

1,000Ar MGA = 0,001007RM MYR

18:34 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MGA → MYR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MGA → MYRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00110,0011
Düşük0,00100,0010
Ortalama0,00100,0011
Değişim-4.73%-6.14%
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1 MGA → MYR istatistikleri

MGA → MYR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0011, en düşük 0,0010 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0010 oldu. MGA → MYR kurundaki değişiklik -4.73 değerindeydi.

MGA → MYR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0011, en düşük 0,0010 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0011 oldu. MGA → MYR kurundaki değişiklik -6.14 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3890,7851,6821,33718,281,54
1 EUR1,07911,4980,8471,8141,44219,7161,661
1 CAD0,720,66810,5661,2120,96313,1651,109
1 GBP1,2731,1811,76812,1421,70323,2771,962

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Madagaskar ariarisinden Malezya ringitine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MYR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → MYR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Malezya Ringiti
1 MGA0,00101 MYR
5 MGA0,00503 MYR
10 MGA0,01007 MYR
20 MGA0,02013 MYR
50 MGA0,05033 MYR
100 MGA0,10066 MYR
250 MGA0,25165 MYR
500 MGA0,50330 MYR
1000 MGA1,00660 MYR
2000 MGA2,01320 MYR
5000 MGA5,03300 MYR
10000 MGA10,06600 MYR
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Madagaskar Ariarisi
1 MYR993,43900 MGA
5 MYR4.967,19500 MGA
10 MYR9.934,39000 MGA
20 MYR19.868,78000 MGA
50 MYR49.671,95000 MGA
100 MYR99.343,90000 MGA
250 MYR248.359,75000 MGA
500 MYR496.719,50000 MGA
1000 MYR993.439,00000 MGA
2000 MYR1.986.878,00000 MGA
5000 MYR4.967.195,00000 MGA
10000 MYR9.934.390,00000 MGA