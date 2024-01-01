1 Madagaskar ariarisinden Macar forintine

Reel döviz kuru ile MGA → HUF çevirin

1 mga
0 huf

1,000Ar MGA = 0,08091Ft HUF

18:04 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

MGA → HUF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 MGA → HUFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,08230,0832
Düşük0,07950,0795
Ortalama0,08050,0811
Değişim-1.66%-1.20%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MGA → HUF istatistikleri

MGA → HUF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0823, en düşük 0,0795 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0805 oldu. MGA → HUF kurundaki değişiklik -1.66 değerindeydi.

MGA → HUF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0832, en düşük 0,0795 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0811 oldu. MGA → HUF kurundaki değişiklik -1.20 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3870,7851,681,33718,2541,538
1 EUR1,07911,4960,8471,8131,44319,6961,659
1 CAD0,7210,66810,5661,2110,96413,1621,109
1 GBP1,2751,1811,76812,1411,70423,2661,96

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Madagaskar ariarisinden Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Macar Forinti
1 MGA0,08091 HUF
5 MGA0,40454 HUF
10 MGA0,80907 HUF
20 MGA1,61815 HUF
50 MGA4,04537 HUF
100 MGA8,09074 HUF
250 MGA20,22685 HUF
500 MGA40,45370 HUF
1000 MGA80,90740 HUF
2000 MGA161,81480 HUF
5000 MGA404,53700 HUF
10000 MGA809,07400 HUF
Çevrim kurları Macar Forinti / Madagaskar Ariarisi
2000 HUF24.719,60000 MGA
5000 HUF61.799,00000 MGA
10000 HUF123.598,00000 MGA
15000 HUF185.397,00000 MGA
20000 HUF247.196,00000 MGA
30000 HUF370.794,00000 MGA
40000 HUF494.392,00000 MGA
50000 HUF617.990,00000 MGA
60000 HUF741.588,00000 MGA
100000 HUF1.235.980,00000 MGA
150000 HUF1.853.970,00000 MGA
200000 HUF2.471.960,00000 MGA