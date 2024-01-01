2.000 Madagaskar ariarisinden Çek korunasına

Reel döviz kuru ile MGA → CZK çevirin

2.000 mga
10,34 czk

1,000Ar MGA = 0,005172Kč CZK

17:48 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MGA → CZK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MGA → CZKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00520,0053
Düşük0,00520,0051
Ortalama0,00520,0052
Değişim-1.35%-1.81%
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1 MGA → CZK istatistikleri

MGA → CZK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0052, en düşük 0,0052 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0052 oldu. MGA → CZK kurundaki değişiklik -1.35 değerindeydi.

MGA → CZK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0053, en düşük 0,0051 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0052 oldu. MGA → CZK kurundaki değişiklik -1.81 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3870,7851,681,33718,2631,538
1 EUR1,07911,4960,8471,8131,44219,7031,659
1 CAD0,7210,66810,5661,2110,96413,1681,109
1 GBP1,2741,1811,76712,141,70323,2641,959

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Madagaskar ariarisinden Çek korunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CZK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → CZK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Çek Cumhuriyeti Korunası
1 MGA0,00517 CZK
5 MGA0,02586 CZK
10 MGA0,05172 CZK
20 MGA0,10344 CZK
50 MGA0,25860 CZK
100 MGA0,51720 CZK
250 MGA1,29301 CZK
500 MGA2,58602 CZK
1000 MGA5,17203 CZK
2000 MGA10,34406 CZK
5000 MGA25,86015 CZK
10000 MGA51,72030 CZK
Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / Madagaskar Ariarisi
1 CZK193,34800 MGA
5 CZK966,74000 MGA
10 CZK1.933,48000 MGA
20 CZK3.866,96000 MGA
50 CZK9.667,40000 MGA
100 CZK19.334,80000 MGA
250 CZK48.337,00000 MGA
500 CZK96.674,00000 MGA
1000 CZK193.348,00000 MGA
2000 CZK386.696,00000 MGA
5000 CZK966.740,00000 MGA
10000 CZK1.933.480,00000 MGA