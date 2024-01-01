10 bin Moldova leyinden Brezilya realine

Reel döviz kuru ile MDL → BRL çevirin

10.000 mdl
3.226,72 brl

1,000L MDL = 0,3227R$ BRL

15:40 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → BRL çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → BRLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,32270,3227
Düşük0,30540,2873
Ortalama0,31280,3031
Değişim1.21%12.28%
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1 MDL → BRL istatistikleri

MDL → BRL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3227, en düşük 0,3054 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3128 oldu. MDL → BRL kurundaki değişiklik 1.21 değerindeydi.

MDL → BRL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3227, en düşük 0,2873 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3031 oldu. MDL → BRL kurundaki değişiklik 12.28 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78318,1931,3851,53583,7331,6791,337
1 GBP1,277123,2381,7691,96106,9572,1441,708
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,6030,0920,074
1 CAD0,7220,56513,13911,10860,4751,2120,966

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Brezilya Reali
1 MDL0,32267 BRL
5 MDL1,61336 BRL
10 MDL3,22672 BRL
20 MDL6,45344 BRL
50 MDL16,13360 BRL
100 MDL32,26720 BRL
250 MDL80,66800 BRL
500 MDL161,33600 BRL
1000 MDL322,67200 BRL
2000 MDL645,34400 BRL
5000 MDL1.613,36000 BRL
10000 MDL3.226,72000 BRL
Çevrim kurları Brezilya Reali / Moldova Leyi
1 BRL3,09912 MDL
5 BRL15,49560 MDL
10 BRL30,99120 MDL
20 BRL61,98240 MDL
50 BRL154,95600 MDL
100 BRL309,91200 MDL
250 BRL774,78000 MDL
500 BRL1.549,56000 MDL
1000 BRL3.099,12000 MDL
2000 BRL6.198,24000 MDL
5000 BRL15.495,60000 MDL
10000 BRL30.991,20000 MDL