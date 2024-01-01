100 Fas dirheminden Svaziland lilangenisine

Reel döviz kuru ile MAD → SZL çevirin

100 mad
182,75 szl

1,000د.م. MAD = 1,828L SZL

14:51 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → SZLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,86631,9204
Düşük1,82751,8006
Ortalama1,84761,8467
Değişim-2.02%-0.75%
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1 MAD → SZL istatistikleri

MAD → SZL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,8663, en düşük 1,8275 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,8476 oldu. MAD → SZL kurundaki değişiklik -2.02 değerindeydi.

MAD → SZL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,9204, en düşük 1,8006 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,8467 oldu. MAD → SZL kurundaki değişiklik -0.75 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,780,7810,9271,3831,5321,33618,155
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,28777,86711,1861,7711,961,7123,236
1 EUR1,079655,9470,84311,4931,6531,44219,594

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Svaziland lilangenisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SZL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → SZL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Svaziland Lilangenisi
1 MAD1,82750 SZL
5 MAD9,13750 SZL
10 MAD18,27500 SZL
20 MAD36,55000 SZL
50 MAD91,37500 SZL
100 MAD182,75000 SZL
250 MAD456,87500 SZL
500 MAD913,75000 SZL
1000 MAD1.827,50000 SZL
2000 MAD3.655,00000 SZL
5000 MAD9.137,50000 SZL
10000 MAD18.275,00000 SZL
Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / Fas Dirhemi
1 SZL0,54720 MAD
5 SZL2,73598 MAD
10 SZL5,47196 MAD
20 SZL10,94392 MAD
50 SZL27,35980 MAD
100 SZL54,71960 MAD
250 SZL136,79900 MAD
500 SZL273,59800 MAD
1000 SZL547,19600 MAD
2000 SZL1.094,39200 MAD
5000 SZL2.735,98000 MAD
10000 SZL5.471,96000 MAD