20 Fas dirheminden El Salvador kolonuna

Reel döviz kuru ile MAD → SVC çevirin

20 mad
17,61 svc

1,000د.م. MAD = 0,8807₡ SVC

14:50 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → SVCSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,89200,8920
Düşük0,87740,8705
Ortalama0,88720,8810
Değişim0.38%1.18%
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1 MAD → SVC istatistikleri

MAD → SVC kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,8920, en düşük 0,8774 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,8872 oldu. MAD → SVC kurundaki değişiklik 0.38 değerindeydi.

MAD → SVC kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,8920, en düşük 0,8705 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,8810 oldu. MAD → SVC kurundaki değişiklik 1.18 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,9120,7810,9271,3831,5321,33618,161
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,28777,91511,1861,771,961,7123,24
1 EUR1,079655,9670,84311,4931,6531,44219,597

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden El Salvador kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SVC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → SVC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / El Salvador Kolonu
1 MAD0,88068 SVC
5 MAD4,40340 SVC
10 MAD8,80680 SVC
20 MAD17,61360 SVC
50 MAD44,03400 SVC
100 MAD88,06800 SVC
250 MAD220,17000 SVC
500 MAD440,34000 SVC
1000 MAD880,68000 SVC
2000 MAD1.761,36000 SVC
5000 MAD4.403,40000 SVC
10000 MAD8.806,80000 SVC
Çevrim kurları El Salvador Kolonu / Fas Dirhemi
1 SVC1,13549 MAD
5 SVC5,67745 MAD
10 SVC11,35490 MAD
20 SVC22,70980 MAD
50 SVC56,77450 MAD
100 SVC113,54900 MAD
250 SVC283,87250 MAD
500 SVC567,74500 MAD
1000 SVC1.135,49000 MAD
2000 SVC2.270,98000 MAD
5000 SVC5.677,45000 MAD
10000 SVC11.354,90000 MAD