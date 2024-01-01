1 Fas dirheminden Solomon Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile MAD → SBD çevirin

1 mad
0,84 sbd

1,000د.م. MAD = 0,8409SI$ SBD

14:40 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → SBDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,84670,8467
Düşük0,82740,8249
Ortalama0,83840,8347
Değişim1.64%1.94%
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1 MAD → SBD istatistikleri

MAD → SBD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,8467, en düşük 0,8274 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,8384 oldu. MAD → SBD kurundaki değişiklik 1.64 değerindeydi.

MAD → SBD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,8467, en düşük 0,8249 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,8347 oldu. MAD → SBD kurundaki değişiklik 1.94 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,390,7810,9261,3831,531,33618,167
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,28777,61111,1851,771,9591,7123,258
1 EUR1,08655,9510,84411,4931,6521,44319,619

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Solomon Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SBD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → SBD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

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MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Solomon Adaları doları
1 MAD0,84093 SBD
5 MAD4,20465 SBD
10 MAD8,40930 SBD
20 MAD16,81860 SBD
50 MAD42,04650 SBD
100 MAD84,09300 SBD
250 MAD210,23250 SBD
500 MAD420,46500 SBD
1000 MAD840,93000 SBD
2000 MAD1.681,86000 SBD
5000 MAD4.204,65000 SBD
10000 MAD8.409,30000 SBD
Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Fas Dirhemi
1 SBD1,18916 MAD
5 SBD5,94580 MAD
10 SBD11,89160 MAD
20 SBD23,78320 MAD
50 SBD59,45800 MAD
100 SBD118,91600 MAD
250 SBD297,29000 MAD
500 SBD594,58000 MAD
1000 SBD1.189,16000 MAD
2000 SBD2.378,32000 MAD
5000 SBD5.945,80000 MAD
10000 SBD11.891,60000 MAD