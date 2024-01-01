20 Solomon Adaları dolarından Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile SBD → MAD çevirin

20 sbd
23,71 mad

1,000SI$ SBD = 1,185د.م. MAD

11:47 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

SBD → MAD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 SBD → MADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,20411,2122
Düşük1,18111,1811
Ortalama1,19201,1978
Değişim-1.55%-2.21%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 SBD → MAD istatistikleri

SBD → MAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,2041, en düşük 1,1811 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,1920 oldu. SBD → MAD kurundaki değişiklik -1.55 değerindeydi.

SBD → MAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,2122, en düşük 1,1811 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,1978 oldu. SBD → MAD kurundaki değişiklik -2.21 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,08390,7311,5041,6620,94320,542
1 GBP1,17611,274106,7251,7691,9551,1124,163
1 USD0,9230,785183,7591,3881,5340,87118,963
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,226

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Solomon Adaları dolarından Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SBD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SBD → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Solomon Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

SBD → USD

SBD → EUR

SBD → GBP

SBD → INR

SBD → JPY

SBD → RUB

SBD → AUD

SBD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Fas Dirhemi
1 SBD1,18542 MAD
5 SBD5,92710 MAD
10 SBD11,85420 MAD
20 SBD23,70840 MAD
50 SBD59,27100 MAD
100 SBD118,54200 MAD
250 SBD296,35500 MAD
500 SBD592,71000 MAD
1000 SBD1.185,42000 MAD
2000 SBD2.370,84000 MAD
5000 SBD5.927,10000 MAD
10000 SBD11.854,20000 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Solomon Adaları doları
1 MAD0,84358 SBD
5 MAD4,21792 SBD
10 MAD8,43583 SBD
20 MAD16,87166 SBD
50 MAD42,17915 SBD
100 MAD84,35830 SBD
250 MAD210,89575 SBD
500 MAD421,79150 SBD
1000 MAD843,58300 SBD
2000 MAD1.687,16600 SBD
5000 MAD4.217,91500 SBD
10000 MAD8.435,83000 SBD