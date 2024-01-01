5.000 Fas dirheminden Nikaragua kordobasına

Reel döviz kuru ile MAD → NIO çevirin

5.000 mad
18.555,75 nio

1,000د.م. MAD = 3,711C$ NIO

14:15 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → NIOSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,75743,7574
Düşük3,69493,6600
Ortalama3,73493,7075
Değişim0.44%1.40%
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1 MAD → NIO istatistikleri

MAD → NIO kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,7574, en düşük 3,6949 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,7349 oldu. MAD → NIO kurundaki değişiklik 0.44 değerindeydi.

MAD → NIO kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,7574, en düşük 3,6600 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,7075 oldu. MAD → NIO kurundaki değişiklik 1.40 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1606,9940,780,9251,3821,5281,33718,123
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,282778,19711,1861,7721,9591,71423,235
1 EUR1,081655,9480,84311,4931,6511,44419,585

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Nikaragua kordobasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NIO seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → NIO kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Nikaragua Kordobası
1 MAD3,71115 NIO
5 MAD18,55575 NIO
10 MAD37,11150 NIO
20 MAD74,22300 NIO
50 MAD185,55750 NIO
100 MAD371,11500 NIO
250 MAD927,78750 NIO
500 MAD1.855,57500 NIO
1000 MAD3.711,15000 NIO
2000 MAD7.422,30000 NIO
5000 MAD18.555,75000 NIO
10000 MAD37.111,50000 NIO
Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / Fas Dirhemi
1 NIO0,26946 MAD
5 NIO1,34729 MAD
10 NIO2,69458 MAD
20 NIO5,38916 MAD
50 NIO13,47290 MAD
100 NIO26,94580 MAD
250 NIO67,36450 MAD
500 NIO134,72900 MAD
1000 NIO269,45800 MAD
2000 NIO538,91600 MAD
5000 NIO1.347,29000 MAD
10000 NIO2.694,58000 MAD