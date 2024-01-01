2.000 Fas dirheminden Laos kipine

Reel döviz kuru ile MAD → LAK çevirin

2.000 mad
4.469.660 lak

1,000د.م. MAD = 2.235₭ LAK

13:46 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → LAKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2.257,66002.257,6600
Düşük2.213,74002.121,2300
Ortalama2.244,52072.192,4419
Değişim0.96%5.36%
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1 MAD → LAK istatistikleri

MAD → LAK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2.257,6600, en düşük 2.213,7400 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2.244,5207 oldu. MAD → LAK kurundaki değişiklik 0.96 değerindeydi.

MAD → LAK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2.257,6600, en düşük 2.121,2300 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2.192,4419 oldu. MAD → LAK kurundaki değişiklik 5.36 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,2130,780,9261,381,5271,33718,165
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,281778,11311,1861,7681,9561,71323,277
1 EUR1,08655,9420,84311,4911,6491,44419,622

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Laos kipine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LAK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → LAK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Laos Kipi
1 MAD2.234,83000 LAK
5 MAD11.174,15000 LAK
10 MAD22.348,30000 LAK
20 MAD44.696,60000 LAK
50 MAD111.741,50000 LAK
100 MAD223.483,00000 LAK
250 MAD558.707,50000 LAK
500 MAD1.117.415,00000 LAK
1000 MAD2.234.830,00000 LAK
2000 MAD4.469.660,00000 LAK
5000 MAD11.174.150,00000 LAK
10000 MAD22.348.300,00000 LAK
Çevrim kurları Laos Kipi / Fas Dirhemi
1 LAK0,00045 MAD
5 LAK0,00224 MAD
10 LAK0,00447 MAD
20 LAK0,00895 MAD
50 LAK0,02237 MAD
100 LAK0,04475 MAD
250 LAK0,11187 MAD
500 LAK0,22373 MAD
1000 LAK0,44746 MAD
2000 LAK0,89492 MAD
5000 LAK2,23731 MAD
10000 LAK4,47462 MAD