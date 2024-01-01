20 Fas dirheminden Haiti gurdusuna

Reel döviz kuru ile MAD → HTG çevirin

20 mad
264,99 htg

1,000د.م. MAD = 13,25G HTG

13:18 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → HTGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek13,442613,4426
Düşük13,204113,1532
Ortalama13,351713,2966
Değişim0.35%0.72%
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1 MAD → HTG istatistikleri

MAD → HTG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 13,4426, en düşük 13,2041 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 13,3517 oldu. MAD → HTG kurundaki değişiklik 0.35 değerindeydi.

MAD → HTG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 13,4426, en düşük 13,1532 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 13,2966 oldu. MAD → HTG kurundaki değişiklik 0.72 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,9760,7820,9271,3811,5291,33818,196
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,279777,63211,1851,7661,9561,71123,274
1 EUR1,079655,9450,84411,491,651,44319,632

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Haiti gurdusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HTG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → HTG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Haiti Gurdusu
1 MAD13,24970 HTG
5 MAD66,24850 HTG
10 MAD132,49700 HTG
20 MAD264,99400 HTG
50 MAD662,48500 HTG
100 MAD1.324,97000 HTG
250 MAD3.312,42500 HTG
500 MAD6.624,85000 HTG
1000 MAD13.249,70000 HTG
2000 MAD26.499,40000 HTG
5000 MAD66.248,50000 HTG
10000 MAD132.497,00000 HTG
Çevrim kurları Haiti Gurdusu / Fas Dirhemi
1 HTG0,07547 MAD
5 HTG0,37737 MAD
10 HTG0,75474 MAD
20 HTG1,50947 MAD
50 HTG3,77369 MAD
100 HTG7,54737 MAD
250 HTG18,86843 MAD
500 HTG37,73685 MAD
1000 HTG75,47370 MAD
2000 HTG150,94740 MAD
5000 HTG377,36850 MAD
10000 HTG754,73700 MAD