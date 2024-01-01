5 Fas dirheminden Hong Kong dolarına

Reel döviz kuru ile MAD → HKD çevirin

5 mad
3,93 hkd

1,000د.م. MAD = 0,7866$ HKD

13:14 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → HKDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,79600,7960
Düşük0,78350,7771
Ortalama0,79180,7863
Değişim0.41%1.22%
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1 MAD → HKD istatistikleri

MAD → HKD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,7960, en düşük 0,7835 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,7918 oldu. MAD → HKD kurundaki değişiklik 0.41 değerindeydi.

MAD → HKD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,7960, en düşük 0,7771 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,7863 oldu. MAD → HKD kurundaki değişiklik 1.22 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,9620,7820,9271,3811,5281,33818,197
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,279777,73511,1861,7671,9551,71123,278
1 EUR1,079655,9610,84311,491,6491,44319,634

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Hong Kong dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → HKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Hong Kong Doları
1 MAD0,78664 HKD
5 MAD3,93321 HKD
10 MAD7,86643 HKD
20 MAD15,73286 HKD
50 MAD39,33215 HKD
100 MAD78,66430 HKD
250 MAD196,66075 HKD
500 MAD393,32150 HKD
1000 MAD786,64300 HKD
2000 MAD1.573,28600 HKD
5000 MAD3.933,21500 HKD
10000 MAD7.866,43000 HKD
Çevrim kurları Hong Kong Doları / Fas Dirhemi
100 HKD127,12300 MAD
200 HKD254,24600 MAD
300 HKD381,36900 MAD
500 HKD635,61500 MAD
1000 HKD1.271,23000 MAD
2000 HKD2.542,46000 MAD
2500 HKD3.178,07500 MAD
3000 HKD3.813,69000 MAD
4000 HKD5.084,92000 MAD
5000 HKD6.356,15000 MAD
10000 HKD12.712,30000 MAD
20000 HKD25.424,60000 MAD