250 Fas dirheminden Brezilya realine

Reel döviz kuru ile MAD → BRL çevirin

250 mad
142,61 brl

1,000د.م. MAD = 0,5705R$ BRL

12:30 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → BRLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,57300,5730
Düşük0,55000,5047
Ortalama0,56150,5400
Değişim0.21%13.04%
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1 MAD → BRL istatistikleri

MAD → BRL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5730, en düşük 0,5500 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5615 oldu. MAD → BRL kurundaki değişiklik 0.21 değerindeydi.

MAD → BRL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,5730, en düşük 0,5047 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5400 oldu. MAD → BRL kurundaki değişiklik 13.04 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,4320,780,9261,3821,5271,33718,194
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,281778,39411,1871,7711,9571,71323,315
1 EUR1,08655,9660,84311,4921,6491,44419,648

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Brezilya Reali
1 MAD0,57045 BRL
5 MAD2,85226 BRL
10 MAD5,70452 BRL
20 MAD11,40904 BRL
50 MAD28,52260 BRL
100 MAD57,04520 BRL
250 MAD142,61300 BRL
500 MAD285,22600 BRL
1000 MAD570,45200 BRL
2000 MAD1.140,90400 BRL
5000 MAD2.852,26000 BRL
10000 MAD5.704,52000 BRL
Çevrim kurları Brezilya Reali / Fas Dirhemi
1 BRL1,75300 MAD
5 BRL8,76500 MAD
10 BRL17,53000 MAD
20 BRL35,06000 MAD
50 BRL87,65000 MAD
100 BRL175,30000 MAD
250 BRL438,25000 MAD
500 BRL876,50000 MAD
1000 BRL1.753,00000 MAD
2000 BRL3.506,00000 MAD
5000 BRL8.765,00000 MAD
10000 BRL17.530,00000 MAD