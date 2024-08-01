Fas dirheminden Brezilya realine Geçmiş Döviz Kurları
Fas dirheminden Brezilya realine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Fas dirheminden (MAD) Brezilya realine (BRL) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, MAD - BRL için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Fas dirhemi → Brezilya reali döviz kuru geçmişi
Bugünün Fas dirhemi Brezilya realine döviz kuru şu anda 0,570, dünden bu yana %0.699 değerinde değişti. Fas dirhemi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.502 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Fas dirhemi Brezilya realine döviz kuru en yüksek değeri 0,574 (26-07-2024) ile en düşük değeri 0,566 (30-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %1.180 artış ile 31-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Fas dirheminden Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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