10 Fas dirheminden Arnavutluk lekine

Reel döviz kuru ile MAD → ALL çevirin

10 mad
93,40 all

1,000د.م. MAD = 9,340Lek ALL

12:06 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → ALLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek9,41709,4334
Düşük9,33039,2677
Ortalama9,36859,3515
Değişim-0.22%0.49%
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1 MAD → ALL istatistikleri

MAD → ALL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 9,4170, en düşük 9,3303 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 9,3685 oldu. MAD → ALL kurundaki değişiklik -0.22 değerindeydi.

MAD → ALL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 9,4334, en düşük 9,2677 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 9,3515 oldu. MAD → ALL kurundaki değişiklik 0.49 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1608,0040,7820,9271,3821,531,33818,171
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,279777,54611,1851,7671,9561,71123,238
1 EUR1,079655,9450,84411,4911,651,44419,604

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Arnavutluk lekine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ALL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → ALL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Arnavutluk Leki
1 MAD9,34023 ALL
5 MAD46,70115 ALL
10 MAD93,40230 ALL
20 MAD186,80460 ALL
50 MAD467,01150 ALL
100 MAD934,02300 ALL
250 MAD2.335,05750 ALL
500 MAD4.670,11500 ALL
1000 MAD9.340,23000 ALL
2000 MAD18.680,46000 ALL
5000 MAD46.701,15000 ALL
10000 MAD93.402,30000 ALL
Çevrim kurları Arnavutluk Leki / Fas Dirhemi
1 ALL0,10706 MAD
5 ALL0,53532 MAD
10 ALL1,07064 MAD
20 ALL2,14128 MAD
50 ALL5,35320 MAD
100 ALL10,70640 MAD
250 ALL26,76600 MAD
500 ALL53,53200 MAD
1000 ALL107,06400 MAD
2000 ALL214,12800 MAD
5000 ALL535,32000 MAD
10000 ALL1.070,64000 MAD