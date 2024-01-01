10 bin Lesotho lotisinden Malezya ringitine

Reel döviz kuru ile LSL → MYR çevirin

10.000 lsl
2.512,84 myr

1,000L LSL = 0,2513RM MYR

11:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LSL → MYRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,26010,2626
Düşük0,25110,2476
Ortalama0,25660,2563
Değişim-0.98%-1.99%
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1 LSL → MYR istatistikleri

LSL → MYR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2601, en düşük 0,2511 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2566 oldu. LSL → MYR kurundaki değişiklik -0.98 değerindeydi.

LSL → MYR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2626, en düşük 0,2476 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2563 oldu. LSL → MYR kurundaki değişiklik -1.99 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8451,07990,3851,4911,6520,94720,021
1 GBP1,18411,277106,9711,7651,9551,12123,695
1 USD0,9270,783183,7441,3821,530,87718,55
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,222

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lesotho lotisinden Malezya ringitine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MYR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → MYR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Malezya Ringiti
1 LSL0,25128 MYR
5 LSL1,25642 MYR
10 LSL2,51284 MYR
20 LSL5,02568 MYR
50 LSL12,56420 MYR
100 LSL25,12840 MYR
250 LSL62,82100 MYR
500 LSL125,64200 MYR
1000 LSL251,28400 MYR
2000 LSL502,56800 MYR
5000 LSL1.256,42000 MYR
10000 LSL2.512,84000 MYR
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Lesotho Lotisi
1 MYR3,97955 LSL
5 MYR19,89775 LSL
10 MYR39,79550 LSL
20 MYR79,59100 LSL
50 MYR198,97750 LSL
100 MYR397,95500 LSL
250 MYR994,88750 LSL
500 MYR1.989,77500 LSL
1000 MYR3.979,55000 LSL
2000 MYR7.959,10000 LSL
5000 MYR19.897,75000 LSL
10000 MYR39.795,50000 LSL