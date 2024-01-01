Lesotho lotisinden Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile LSL → MAD çevirin

1.000 lsl
529,70 mad

1.00000 LSL = 0.52970 MAD

11:16 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553451.0736589.16031.453671.65190.94825518.3255
1 GBP1.1691211.25525104.2411.699551.93131.1086221.4251
1 USD0.93140.796654183.04411.353951.538580.883217.0684
1 INR0.01121580.009593140.012041810.0163040.01852730.01063530.205534

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Lesotho lotisinden Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Fas Dirhemi
1 LSL0.52970 MAD
5 LSL2.64852 MAD
10 LSL5.29705 MAD
20 LSL10.59410 MAD
50 LSL26.48525 MAD
100 LSL52.97050 MAD
250 LSL132.42625 MAD
500 LSL264.85250 MAD
1000 LSL529.70500 MAD
2000 LSL1059.41000 MAD
5000 LSL2648.52500 MAD
10000 LSL5297.05000 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Lesotho Lotisi
1 MAD1.88784 LSL
5 MAD9.43920 LSL
10 MAD18.87840 LSL
20 MAD37.75680 LSL
50 MAD94.39200 LSL
100 MAD188.78400 LSL
250 MAD471.96000 LSL
500 MAD943.92000 LSL
1000 MAD1887.84000 LSL
2000 MAD3775.68000 LSL
5000 MAD9439.20000 LSL
10000 MAD18878.40000 LSL