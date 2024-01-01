10 Lesotho lotisinden Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile LSL → MAD çevirin

10 lsl
5,46 mad

1,000L LSL = 0,5456د.م. MAD

11:16 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LSL → MADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,54630,5554
Düşük0,53580,5207
Ortalama0,54120,5416
Değişim1.76%0.46%
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1 LSL → MAD istatistikleri

LSL → MAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5463, en düşük 0,5358 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5412 oldu. LSL → MAD kurundaki değişiklik 1.76 değerindeydi.

LSL → MAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,5554, en düşük 0,5207 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5416 oldu. LSL → MAD kurundaki değişiklik 0.46 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8461,07990,3881,4921,6520,94720,076
1 GBP1,18311,277106,9031,7641,9541,1223,743
1 USD0,9270,783183,7431,3821,5310,87718,6
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,222

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lesotho lotisinden Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Fas Dirhemi
1 LSL0,54559 MAD
5 LSL2,72795 MAD
10 LSL5,45589 MAD
20 LSL10,91178 MAD
50 LSL27,27945 MAD
100 LSL54,55890 MAD
250 LSL136,39725 MAD
500 LSL272,79450 MAD
1000 LSL545,58900 MAD
2000 LSL1.091,17800 MAD
5000 LSL2.727,94500 MAD
10000 LSL5.455,89000 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Lesotho Lotisi
1 MAD1,83288 LSL
5 MAD9,16440 LSL
10 MAD18,32880 LSL
20 MAD36,65760 LSL
50 MAD91,64400 LSL
100 MAD183,28800 LSL
250 MAD458,22000 LSL
500 MAD916,44000 LSL
1000 MAD1.832,88000 LSL
2000 MAD3.665,76000 LSL
5000 MAD9.164,40000 LSL
10000 MAD18.328,80000 LSL