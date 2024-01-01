10 Fas dirheminden Lesotho lotisine

Reel döviz kuru ile MAD → LSL çevirin

10 mad
18,30 lsl

1,000د.م. MAD = 1,830L LSL

13:51 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → LSLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,86631,9204
Düşük1,83011,8006
Ortalama1,84771,8467
Değişim-1.88%-0.61%
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1 MAD → LSL istatistikleri

MAD → LSL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,8663, en düşük 1,8301 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,8477 oldu. MAD → LSL kurundaki değişiklik -1.88 değerindeydi.

MAD → LSL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,9204, en düşük 1,8006 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,8467 oldu. MAD → LSL kurundaki değişiklik -0.61 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,140,780,9261,381,5271,33718,166
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,282778,26211,1861,771,9571,71423,286
1 EUR1,08655,9540,84311,4911,651,44419,626

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Lesotho lotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LSL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → LSL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Lesotho Lotisi
1 MAD1,83004 LSL
5 MAD9,15020 LSL
10 MAD18,30040 LSL
20 MAD36,60080 LSL
50 MAD91,50200 LSL
100 MAD183,00400 LSL
250 MAD457,51000 LSL
500 MAD915,02000 LSL
1000 MAD1.830,04000 LSL
2000 MAD3.660,08000 LSL
5000 MAD9.150,20000 LSL
10000 MAD18.300,40000 LSL
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Fas Dirhemi
1 LSL0,54644 MAD
5 LSL2,73218 MAD
10 LSL5,46436 MAD
20 LSL10,92872 MAD
50 LSL27,32180 MAD
100 LSL54,64360 MAD
250 LSL136,60900 MAD
500 LSL273,21800 MAD
1000 LSL546,43600 MAD
2000 LSL1.092,87200 MAD
5000 LSL2.732,18000 MAD
10000 LSL5.464,36000 MAD