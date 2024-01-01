50 Fas dirheminden Lesotho lotisine

Reel döviz kuru ile MAD → LSL çevirin

50 mad
91,51 lsl

1,000د.م. MAD = 1,830L LSL

13:52 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → LSLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,86631,9204
Düşük1,82981,8006
Ortalama1,84761,8467
Değişim-1.89%-0.62%
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1 MAD → LSL istatistikleri

MAD → LSL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,8663, en düşük 1,8298 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,8476 oldu. MAD → LSL kurundaki değişiklik -1.89 değerindeydi.

MAD → LSL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,9204, en düşük 1,8006 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,8467 oldu. MAD → LSL kurundaki değişiklik -0.62 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,1340,780,9261,3811,5271,33718,166
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,282778,25511,1861,771,9571,71323,286
1 EUR1,08655,9480,84311,4911,651,44419,627

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Lesotho lotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LSL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → LSL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Lesotho Lotisi
1 MAD1,83011 LSL
5 MAD9,15055 LSL
10 MAD18,30110 LSL
20 MAD36,60220 LSL
50 MAD91,50550 LSL
100 MAD183,01100 LSL
250 MAD457,52750 LSL
500 MAD915,05500 LSL
1000 MAD1.830,11000 LSL
2000 MAD3.660,22000 LSL
5000 MAD9.150,55000 LSL
10000 MAD18.301,10000 LSL
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Fas Dirhemi
1 LSL0,54642 MAD
5 LSL2,73208 MAD
10 LSL5,46416 MAD
20 LSL10,92832 MAD
50 LSL27,32080 MAD
100 LSL54,64160 MAD
250 LSL136,60400 MAD
500 LSL273,20800 MAD
1000 LSL546,41600 MAD
2000 LSL1.092,83200 MAD
5000 LSL2.732,08000 MAD
10000 LSL5.464,16000 MAD