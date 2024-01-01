10 bin Lesotho lotisinden Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile LSL → KWD çevirin

10.000 lsl
167,890 kwd

1,000L LSL = 0,01679ك KWD

11:10 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LSL → KWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01700,0171
Düşük0,01650,0162
Ortalama0,01680,0167
Değişim1.88%1.09%
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1 LSL → KWD istatistikleri

LSL → KWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0170, en düşük 0,0165 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0168 oldu. LSL → KWD kurundaki değişiklik 1.88 değerindeydi.

LSL → KWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0171, en düşük 0,0162 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0167 oldu. LSL → KWD kurundaki değişiklik 1.09 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8461,07990,3721,4921,6520,94720,087
1 GBP1,18311,276106,8861,7641,9541,1223,758
1 USD0,9270,783183,7431,3821,5310,87718,614
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,222

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lesotho lotisinden Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Kuveyt Dinarı
1 LSL0,01679 KWD
5 LSL0,08394 KWD
10 LSL0,16789 KWD
20 LSL0,33578 KWD
50 LSL0,83945 KWD
100 LSL1,67890 KWD
250 LSL4,19725 KWD
500 LSL8,39450 KWD
1000 LSL16,78900 KWD
2000 LSL33,57800 KWD
5000 LSL83,94500 KWD
10000 LSL167,89000 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Lesotho Lotisi
1 KWD59,56290 LSL
5 KWD297,81450 LSL
10 KWD595,62900 LSL
20 KWD1.191,25800 LSL
50 KWD2.978,14500 LSL
100 KWD5.956,29000 LSL
250 KWD14.890,72500 LSL
500 KWD29.781,45000 LSL
1000 KWD59.562,90000 LSL
2000 KWD119.125,80000 LSL
5000 KWD297.814,50000 LSL
10000 KWD595.629,00000 LSL