10 Kuveyt dinarından Lesotho lotisine

Reel döviz kuru ile KWD → LSL çevirin

1,000ك KWD = 59,16L LSL

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → LSL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LSL
1 KWD → LSLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek59,425459,4254
Düşük56,430456,0731
Ortalama57,765557,6721
Değişim3.02%2.13%
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1 KWD → LSL istatistikleri

KWD → LSL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 59,4254, en düşük 56,4304 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 57,7655 oldu. KWD → LSL kurundaki değişiklik 3.02 değerindeydi.

KWD → LSL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 59,4254, en düşük 56,0731 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 57,6721 oldu. KWD → LSL kurundaki değişiklik 2.13 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - LSL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Lesotho lotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LSL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → LSL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Lesotho Lotisi
1 KWD59,15860 LSL
5 KWD295,79300 LSL
10 KWD591,58600 LSL
20 KWD1.183,17200 LSL
50 KWD2.957,93000 LSL
100 KWD5.915,86000 LSL
250 KWD14.789,65000 LSL
500 KWD29.579,30000 LSL
1000 KWD59.158,60000 LSL
2000 KWD118.317,20000 LSL
5000 KWD295.793,00000 LSL
10000 KWD591.586,00000 LSL
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Kuveyt Dinarı
1 LSL0,01690 KWD
5 LSL0,08452 KWD
10 LSL0,16904 KWD
20 LSL0,33807 KWD
50 LSL0,84519 KWD
100 LSL1,69037 KWD
250 LSL4,22593 KWD
500 LSL8,45185 KWD
1000 LSL16,90370 KWD
2000 LSL33,80740 KWD
5000 LSL84,51850 KWD
10000 LSL169,03700 KWD