1 Lesotho lotisinden Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile LSL → JEP çevirin

1 lsl
0,04 jep

1,000L LSL = 0,04300£ JEP

11:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LSL → JEPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,04310,0440
Düşük0,04210,0412
Ortalama0,04260,0428
Değişim1.48%-0.15%
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1 LSL → JEP istatistikleri

LSL → JEP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0431, en düşük 0,0421 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0426 oldu. LSL → JEP kurundaki değişiklik 1.48 değerindeydi.

LSL → JEP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0440, en düşük 0,0412 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0428 oldu. LSL → JEP kurundaki değişiklik -0.15 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8451,07990,3081,4911,6520,94620,106
1 GBP1,18311,276106,8741,7651,9551,1223,794
1 USD0,9270,783183,7311,3831,5320,87718,642
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lesotho lotisinden Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Jersey poundu
1 LSL0,04300 JEP
5 LSL0,21499 JEP
10 LSL0,42997 JEP
20 LSL0,85994 JEP
50 LSL2,14986 JEP
100 LSL4,29971 JEP
250 LSL10,74928 JEP
500 LSL21,49855 JEP
1000 LSL42,99710 JEP
2000 LSL85,99420 JEP
5000 LSL214,98550 JEP
10000 LSL429,97100 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Lesotho Lotisi
1 JEP23,25740 LSL
5 JEP116,28700 LSL
10 JEP232,57400 LSL
20 JEP465,14800 LSL
50 JEP1.162,87000 LSL
100 JEP2.325,74000 LSL
250 JEP5.814,35000 LSL
500 JEP11.628,70000 LSL
1000 JEP23.257,40000 LSL
2000 JEP46.514,80000 LSL
5000 JEP116.287,00000 LSL
10000 JEP232.574,00000 LSL