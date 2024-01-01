1 Lesotho lotisinden Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile LSL → EGP çevirin

1 lsl
2,67 egp

1,000L LSL = 2,671E£ EGP

10:40 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LSL → EGPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,67312,6731
Düşük2,58912,5054
Ortalama2,64392,6027
Değişim3.22%3.12%
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1 LSL → EGP istatistikleri

LSL → EGP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,6731, en düşük 2,5891 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,6439 oldu. LSL → EGP kurundaki değişiklik 3.22 değerindeydi.

LSL → EGP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,6731, en düşük 2,5054 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,6027 oldu. LSL → EGP kurundaki değişiklik 3.12 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8441,07990,3551,4921,6520,94720,104
1 GBP1,18511,279107,0831,7681,9581,12223,826
1 USD0,9270,782183,7471,3831,5320,87718,634
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lesotho lotisinden Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Mısır Lirası
1 LSL2,67102 EGP
5 LSL13,35510 EGP
10 LSL26,71020 EGP
20 LSL53,42040 EGP
50 LSL133,55100 EGP
100 LSL267,10200 EGP
250 LSL667,75500 EGP
500 LSL1.335,51000 EGP
1000 LSL2.671,02000 EGP
2000 LSL5.342,04000 EGP
5000 LSL13.355,10000 EGP
10000 LSL26.710,20000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Lesotho Lotisi
1 EGP0,37439 LSL
5 EGP1,87195 LSL
10 EGP3,74389 LSL
20 EGP7,48778 LSL
50 EGP18,71945 LSL
100 EGP37,43890 LSL
250 EGP93,59725 LSL
500 EGP187,19450 LSL
1000 EGP374,38900 LSL
2000 EGP748,77800 LSL
5000 EGP1.871,94500 LSL
10000 EGP3.743,89000 LSL