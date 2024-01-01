50 Lesotho lotisinden Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile LSL → BGN çevirin

50 lsl
4,97 bgn

1,000L LSL = 0,09949лв BGN

10:24 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LSL → BGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,10000,1018
Düşük0,09780,0947
Ortalama0,09890,0987
Değişim1.69%1.32%
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1 LSL → BGN istatistikleri

LSL → BGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1000, en düşük 0,0978 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0989 oldu. LSL → BGN kurundaki değişiklik 1.69 değerindeydi.

LSL → BGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1018, en düşük 0,0947 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0987 oldu. LSL → BGN kurundaki değişiklik 1.32 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8441,07990,3251,4921,6520,94620,129
1 GBP1,18511,278107,0041,7671,9571,1223,846
1 USD0,9270,783183,7311,3831,5320,87718,659
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lesotho lotisinden Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Bulgar Levası
1 LSL0,09949 BGN
5 LSL0,49746 BGN
10 LSL0,99492 BGN
20 LSL1,98985 BGN
50 LSL4,97462 BGN
100 LSL9,94924 BGN
250 LSL24,87310 BGN
500 LSL49,74620 BGN
1000 LSL99,49240 BGN
2000 LSL198,98480 BGN
5000 LSL497,46200 BGN
10000 LSL994,92400 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Lesotho Lotisi
1 BGN10,05100 LSL
5 BGN50,25500 LSL
10 BGN100,51000 LSL
20 BGN201,02000 LSL
50 BGN502,55000 LSL
100 BGN1.005,10000 LSL
250 BGN2.512,75000 LSL
500 BGN5.025,50000 LSL
1000 BGN10.051,00000 LSL
2000 BGN20.102,00000 LSL
5000 BGN50.255,00000 LSL
10000 BGN100.510,00000 LSL