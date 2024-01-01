2.000 Bulgar levasından Lesotho lotisine

Reel döviz kuru ile BGN → LSL çevirin

2.000 bgn
20.157,60 lsl

1,000лв BGN = 10,08L LSL

23:23 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

Loading

1 BGN → LSLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek10,221210,5613
Düşük9,99819,8228
Ortalama10,113710,1386
Değişim-0.05%-0.94%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 BGN → LSL istatistikleri

BGN → LSL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 10,2212, en düşük 9,9981 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 10,1137 oldu. BGN → LSL kurundaki değişiklik -0.05 değerindeydi.

BGN → LSL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 10,5613, en düşük 9,8228 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 10,1386 oldu. BGN → LSL kurundaki değişiklik -0.94 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,6791,381,5271,3360,77818,209
1 EUR1,08311,8181,4941,6531,4470,84219,712
1 NZD0,5960,5510,8220,9090,7960,46310,844
1 CAD0,7240,6691,21611,1060,9680,56313,191

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bulgar levasından Lesotho lotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LSL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → LSL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Lesotho Lotisi
1 BGN10,07880 LSL
5 BGN50,39400 LSL
10 BGN100,78800 LSL
20 BGN201,57600 LSL
50 BGN503,94000 LSL
100 BGN1.007,88000 LSL
250 BGN2.519,70000 LSL
500 BGN5.039,40000 LSL
1000 BGN10.078,80000 LSL
2000 BGN20.157,60000 LSL
5000 BGN50.394,00000 LSL
10000 BGN100.788,00000 LSL
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Bulgar Levası
1 LSL0,09922 BGN
5 LSL0,49609 BGN
10 LSL0,99218 BGN
20 LSL1,98436 BGN
50 LSL4,96090 BGN
100 LSL9,92180 BGN
250 LSL24,80450 BGN
500 LSL49,60900 BGN
1000 LSL99,21800 BGN
2000 LSL198,43600 BGN
5000 LSL496,09000 BGN
10000 LSL992,18000 BGN