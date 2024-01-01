Lesotho lotisinden Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile LSL → BGN çevirin

1.000 lsl
95,82 bgn

1.00000 LSL = 0.09582 BGN

11:09 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8554251.0738589.17951.453721.65170.9483918.3291
1 GBP1.1690111.25535104.2521.699431.930861.1086821.4271
1 USD0.93120.796591183.04651.353751.538110.8831517.0686
1 INR0.01121330.00959210.012041410.01630110.0185210.01063440.205531

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Lesotho lotisinden Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Bulgar Levası
1 LSL0.09582 BGN
5 LSL0.47908 BGN
10 LSL0.95815 BGN
20 LSL1.91630 BGN
50 LSL4.79075 BGN
100 LSL9.58151 BGN
250 LSL23.95378 BGN
500 LSL47.90755 BGN
1000 LSL95.81510 BGN
2000 LSL191.63020 BGN
5000 LSL479.07550 BGN
10000 LSL958.15100 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Lesotho Lotisi
1 BGN10.43680 LSL
5 BGN52.18400 LSL
10 BGN104.36800 LSL
20 BGN208.73600 LSL
50 BGN521.84000 LSL
100 BGN1043.68000 LSL
250 BGN2609.20000 LSL
500 BGN5218.40000 LSL
1000 BGN10436.80000 LSL
2000 BGN20873.60000 LSL
5000 BGN52184.00000 LSL
10000 BGN104368.00000 LSL