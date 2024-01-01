10 bin Liberya dolarından Malezya ringitine

Reel döviz kuru ile LRD → MYR çevirin

10.000 lrd
233,86 myr

1,000L$ LRD = 0,02339RM MYR

09:29 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → MYRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02430,0245
Düşük0,02340,0234
Ortalama0,02400,0242
Değişim-3.65%-4.68%
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1 LRD → MYR istatistikleri

LRD → MYR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0243, en düşük 0,0234 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0240 oldu. LRD → MYR kurundaki değişiklik -3.65 değerindeydi.

LRD → MYR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0245, en düşük 0,0234 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0242 oldu. LRD → MYR kurundaki değişiklik -4.68 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,2230,9270,7831,33883,7461,683
1 CAD0,723113,1760,6710,5660,96760,5521,217
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5960,092
1 EUR1,0781,49119,64810,8451,44290,2991,814

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Liberya dolarından Malezya ringitine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MYR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → MYR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

LRD → USD

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LRD → EUR

LRD → GBP

LRD → SGD

LRD → INR

LRD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Malezya Ringiti
1 LRD0,02339 MYR
5 LRD0,11693 MYR
10 LRD0,23386 MYR
20 LRD0,46773 MYR
50 LRD1,16931 MYR
100 LRD2,33863 MYR
250 LRD5,84658 MYR
500 LRD11,69315 MYR
1000 LRD23,38630 MYR
2000 LRD46,77260 MYR
5000 LRD116,93150 MYR
10000 LRD233,86300 MYR
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Liberya Doları
1 MYR42,76000 LRD
5 MYR213,80000 LRD
10 MYR427,60000 LRD
20 MYR855,20000 LRD
50 MYR2.138,00000 LRD
100 MYR4.276,00000 LRD
250 MYR10.690,00000 LRD
500 MYR21.380,00000 LRD
1000 MYR42.760,00000 LRD
2000 MYR85.520,00000 LRD
5000 MYR213.800,00000 LRD
10000 MYR427.600,00000 LRD