Liberya dolarından Endonezya rupisine

Reel döviz kuru ile LRD → IDR çevirin

1.000 lrd
82.024,20 idr

1.00000 LRD = 82.02420 IDR

10:56 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11.3537519.01440.931550.79641.3474583.04331.64136
1 CAD0.738689114.04570.6881450.5882920.99534661.34321.21246
1 ZAR0.05259190.07119610.04899320.04188410.07086474.367390.0863221
1 EUR1.073451.4531820.41110.8549251.4464289.14281.76192

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Liberya dolarından Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

LRD → USD

LRD → CAD

LRD → ZAR

LRD → EUR

LRD → GBP

LRD → SGD

LRD → INR

LRD → NZD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Endonezya Rupisi
1 LRD82.02420 IDR
5 LRD410.12100 IDR
10 LRD820.24200 IDR
20 LRD1640.48400 IDR
50 LRD4101.21000 IDR
100 LRD8202.42000 IDR
250 LRD20506.05000 IDR
500 LRD41012.10000 IDR
1000 LRD82024.20000 IDR
2000 LRD164048.40000 IDR
5000 LRD410121.00000 IDR
10000 LRD820242.00000 IDR
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Liberya Doları
1 IDR0.01219 LRD
5 IDR0.06096 LRD
10 IDR0.12191 LRD
20 IDR0.24383 LRD
50 IDR0.60957 LRD
100 IDR1.21915 LRD
250 IDR3.04787 LRD
500 IDR6.09575 LRD
1000 IDR12.19150 LRD
2000 IDR24.38300 LRD
5000 IDR60.95750 LRD
10000 IDR121.91500 LRD