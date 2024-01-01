1 Liberya dolarından Endonezya rupisine

Reel döviz kuru ile LRD → IDR çevirin

1 lrd
83,09 idr

1,000L$ LRD = 83,09Rp IDR

07:56 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → IDRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek84,348284,7811
Düşük82,543882,3180
Ortalama83,314683,4988
Değişim-1.49%-0.15%
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1 LRD → IDR istatistikleri

LRD → IDR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 84,3482, en düşük 82,5438 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 83,3146 oldu. LRD → IDR kurundaki değişiklik -1.49 değerindeydi.

LRD → IDR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 84,7811, en düşük 82,3180 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 83,4988 oldu. LRD → IDR kurundaki değişiklik -0.15 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,2650,9270,7831,33883,7391,684
1 CAD0,723113,2050,670,5660,96760,5381,217
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5850,092
1 EUR1,0781,49219,69710,8441,44390,3041,816

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Liberya dolarından Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Endonezya Rupisi
1 LRD83,08940 IDR
5 LRD415,44700 IDR
10 LRD830,89400 IDR
20 LRD1.661,78800 IDR
50 LRD4.154,47000 IDR
100 LRD8.308,94000 IDR
250 LRD20.772,35000 IDR
500 LRD41.544,70000 IDR
1000 LRD83.089,40000 IDR
2000 LRD166.178,80000 IDR
5000 LRD415.447,00000 IDR
10000 LRD830.894,00000 IDR
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Liberya Doları
1 IDR0,01204 LRD
5 IDR0,06018 LRD
10 IDR0,12035 LRD
20 IDR0,24070 LRD
50 IDR0,60176 LRD
100 IDR1,20352 LRD
250 IDR3,00880 LRD
500 IDR6,01760 LRD
1000 IDR12,03520 LRD
2000 IDR24,07040 LRD
5000 IDR60,17600 LRD
10000 IDR120,35200 LRD