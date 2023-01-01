5 Endonezya rupisinden Liberya dolarına
Reel döviz kuru ile IDR → LRD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Endonezya rupisinden Liberya dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → LRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Liberya Doları / Endonezya Rupisi
|1 LRD
|80.91620 IDR
|5 LRD
|404.58100 IDR
|10 LRD
|809.16200 IDR
|20 LRD
|1618.32400 IDR
|50 LRD
|4045.81000 IDR
|100 LRD
|8091.62000 IDR
|250 LRD
|20229.05000 IDR
|500 LRD
|40458.10000 IDR
|1000 LRD
|80916.20000 IDR
|2000 LRD
|161832.40000 IDR
|5000 LRD
|404581.00000 IDR
|10000 LRD
|809162.00000 IDR