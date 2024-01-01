250 Liberya dolarından Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile LRD → BDT çevirin

250 lrd
150,55 bdt

1,000L$ LRD = 0,6022Tk BDT

08:27 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → BDTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,60440,6060
Düşük0,60150,5656
Ortalama0,60270,6016
Değişim-0.33%6.47%
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1 LRD → BDT istatistikleri

LRD → BDT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,6044, en düşük 0,6015 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,6027 oldu. LRD → BDT kurundaki değişiklik -0.33 değerindeydi.

LRD → BDT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,6060, en düşük 0,5656 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,6016 oldu. LRD → BDT kurundaki değişiklik 6.47 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38418,2570,9270,7821,33883,7361,683
1 CAD0,723113,1960,670,5660,96760,5231,216
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5870,092
1 EUR1,0781,49219,68610,8441,44390,2891,815

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Liberya dolarından Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

LRD → USD

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LRD → ZAR

LRD → EUR

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LRD → SGD

LRD → INR

LRD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Bangladeş Takası
1 LRD0,60220 BDT
5 LRD3,01100 BDT
10 LRD6,02200 BDT
20 LRD12,04400 BDT
50 LRD30,11000 BDT
100 LRD60,22000 BDT
250 LRD150,55000 BDT
500 LRD301,10000 BDT
1000 LRD602,20000 BDT
2000 LRD1.204,40000 BDT
5000 LRD3.011,00000 BDT
10000 LRD6.022,00000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Liberya Doları
1 BDT1,66058 LRD
5 BDT8,30290 LRD
10 BDT16,60580 LRD
20 BDT33,21160 LRD
50 BDT83,02900 LRD
100 BDT166,05800 LRD
250 BDT415,14500 LRD
500 BDT830,29000 LRD
1000 BDT1.660,58000 LRD
2000 BDT3.321,16000 LRD
5000 BDT8.302,90000 LRD
10000 BDT16.605,80000 LRD