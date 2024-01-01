1 Lübnan lirasından Sierra Leone leonesine

Reel döviz kuru ile LBP → SLL çevirin

1 lbp
0,25 sll

1,000ل.ل. LBP = 0,2515Le SLL

01:02 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LBP → SLLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,25360,2570
Düşük0,25100,2510
Ortalama0,25200,2526
Değişim-0.56%-1.02%
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1 LBP → SLL istatistikleri

LBP → SLL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2536, en düşük 0,2510 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2520 oldu. LBP → SLL kurundaki değişiklik -0.56 değerindeydi.

LBP → SLL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2570, en düşük 0,2510 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2526 oldu. LBP → SLL kurundaki değişiklik -1.02 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,3811,681,5320,9231,33518,2310,778
1 CAD0,72411,2171,1090,6690,96713,2040,563
1 NZD0,5950,82210,9120,550,79510,8540,463
1 AUD0,6530,9011,09710,6030,87211,9040,508

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Sierra Leone leonesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SLL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → SLL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Sierra Leone Leonesi
1 LBP0,25146 SLL
5 LBP1,25730 SLL
10 LBP2,51459 SLL
20 LBP5,02918 SLL
50 LBP12,57295 SLL
100 LBP25,14590 SLL
250 LBP62,86475 SLL
500 LBP125,72950 SLL
1000 LBP251,45900 SLL
2000 LBP502,91800 SLL
5000 LBP1.257,29500 SLL
10000 LBP2.514,59000 SLL
Çevrim kurları Sierra Leone Leonesi / Lübnan Lirası
1 SLL3,97679 LBP
5 SLL19,88395 LBP
10 SLL39,76790 LBP
20 SLL79,53580 LBP
50 SLL198,83950 LBP
100 SLL397,67900 LBP
250 SLL994,19750 LBP
500 SLL1.988,39500 LBP
1000 SLL3.976,79000 LBP
2000 SLL7.953,58000 LBP
5000 SLL19.883,95000 LBP
10000 SLL39.767,90000 LBP