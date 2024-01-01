bin Lübnan lirasından Dominik pesosuna

Reel döviz kuru ile LBP → DOP çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,0006735$ DOP

04:47 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → DOP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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DOP
1 LBP → DOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00070,0007
Düşük0,00070,0007
Ortalama0,00070,0007
Değişim0.28%0.92%
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1 LBP → DOP istatistikleri

LBP → DOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0007, en düşük 0,0007 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0007 oldu. LBP → DOP kurundaki değişiklik 0.28 değerindeydi.

LBP → DOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0007, en düşük 0,0007 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0007 oldu. LBP → DOP kurundaki değişiklik 0.92 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - DOP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4081,7071,5450,9491,34218,1330,792
1 CAD0,7111,2121,0980,6740,95312,8780,562
1 NZD0,5860,82510,9050,5560,78610,6230,464
1 AUD0,6470,9111,10510,6140,86911,7340,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Dominik pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → DOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Dominik Pesosu
1 LBP0,00067 DOP
5 LBP0,00337 DOP
10 LBP0,00674 DOP
20 LBP0,01347 DOP
50 LBP0,03368 DOP
100 LBP0,06735 DOP
250 LBP0,16839 DOP
500 LBP0,33677 DOP
1000 LBP0,67354 DOP
2000 LBP1,34708 DOP
5000 LBP3,36770 DOP
10000 LBP6,73540 DOP
Çevrim kurları Dominik Pesosu / Lübnan Lirası
1 DOP1.484,69000 LBP
5 DOP7.423,45000 LBP
10 DOP14.846,90000 LBP
20 DOP29.693,80000 LBP
50 DOP74.234,50000 LBP
100 DOP148.469,00000 LBP
250 DOP371.172,50000 LBP
500 DOP742.345,00000 LBP
1000 DOP1.484.690,00000 LBP
2000 DOP2.969.380,00000 LBP
5000 DOP7.423.450,00000 LBP
10000 DOP14.846.900,00000 LBP