Laos kipinden Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile LAK → NOK çevirin

1.000 lak
0,51 nok

1.00000 LAK = 0.00051 NOK

10:18 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURGBPAUDCADZARINRSGD
1 USD10.931750.7962731.539051.3537519.007883.04271.34735
1 EUR1.0732510.8545851.651791.4529120.400189.12561.44604
1 GBP1.255851.1701611.932821.7001123.8709104.2891.69207
1 AUD0.649750.6054040.51737910.87959912.350353.9570.875441

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Laos kipinden Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LAK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LAK → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Laos kipi için en iyi döviz çiftleri

LAK → USD

LAK → EUR

LAK → GBP

LAK → AUD

LAK → CAD

LAK → ZAR

LAK → INR

LAK → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Laos Kipi / Norveç Kronu
1 LAK0.00051 NOK
5 LAK0.00253 NOK
10 LAK0.00507 NOK
20 LAK0.01014 NOK
50 LAK0.02535 NOK
100 LAK0.05070 NOK
250 LAK0.12675 NOK
500 LAK0.25350 NOK
1000 LAK0.50699 NOK
2000 LAK1.01399 NOK
5000 LAK2.53497 NOK
10000 LAK5.06994 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Laos Kipi
1 NOK1972.41000 LAK
5 NOK9862.05000 LAK
10 NOK19724.10000 LAK
20 NOK39448.20000 LAK
50 NOK98620.50000 LAK
100 NOK197241.00000 LAK
250 NOK493102.50000 LAK
500 NOK986205.00000 LAK
1000 NOK1972410.00000 LAK
2000 NOK3944820.00000 LAK
5000 NOK9862050.00000 LAK
10000 NOK19724100.00000 LAK