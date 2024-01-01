Cayman Adaları dolarından Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile KYD → BGN çevirin

1.000 kyd
2.221,52 bgn

1.00000 KYD = 2.22152 BGN

09:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINREURSGDZARAUDCADGBP
1 USD183.03460.93141.347319.00221.539051.353650.7964
1 INR0.012043210.0112170.01622580.2288470.01853510.01630220.00959119
1 EUR1.0736589.150111.4465320.40171.65241.453350.85505
1 SGD0.74222561.63040.69131114.10391.142321.004710.591108

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Cayman Adaları dolarından Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cayman Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

KYD → USD

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KYD → SGD

KYD → ZAR

KYD → AUD

KYD → CAD

KYD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Bulgar Levası
1 KYD2.22152 BGN
5 KYD11.10760 BGN
10 KYD22.21520 BGN
20 KYD44.43040 BGN
50 KYD111.07600 BGN
100 KYD222.15200 BGN
250 KYD555.38000 BGN
500 KYD1110.76000 BGN
1000 KYD2221.52000 BGN
2000 KYD4443.04000 BGN
5000 KYD11107.60000 BGN
10000 KYD22215.20000 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Cayman Adaları Doları
1 BGN0.45014 KYD
5 BGN2.25070 KYD
10 BGN4.50141 KYD
20 BGN9.00282 KYD
50 BGN22.50705 KYD
100 BGN45.01410 KYD
250 BGN112.53525 KYD
500 BGN225.07050 KYD
1000 BGN450.14100 KYD
2000 BGN900.28200 KYD
5000 BGN2250.70500 KYD
10000 BGN4501.41000 KYD