20 Kuveyt dinarından Vanuatu vatusuna

Reel döviz kuru ile KWD → VUV çevirin

1,000ك KWD = 398,0VT VUV

05:00 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → VUV çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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VUV
1 KWD → VUVSon 30 günSon 90 gün
Yüksek398,5340398,5340
Düşük391,1650385,9430
Ortalama394,6483391,3788
Değişim1.75%1.62%
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1 KWD → VUV istatistikleri

KWD → VUV kurunun performansı son 30 günde en yüksek 398,5340, en düşük 391,1650 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 394,6483 oldu. KWD → VUV kurundaki değişiklik 1.75 değerindeydi.

KWD → VUV kurunun performansı son 90 günde en yüksek 398,5340, en düşük 385,9430 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 391,3788 oldu. KWD → VUV kurundaki değişiklik 1.62 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - VUV tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4810,94918,1831,5471,7071.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2460,043
1 EUR1,05388,975119,151,6291,7981.801,363,868
1 ZAR0,0554,6460,05210,0850,09494,0640,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Vanuatu vatusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VUV seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → VUV kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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KWD → ZAR

KWD → AUD

KWD → NZD

KWD → NGN

KWD → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Vanuatu Vatusu
1 KWD398,00100 VUV
5 KWD1.990,00500 VUV
10 KWD3.980,01000 VUV
20 KWD7.960,02000 VUV
50 KWD19.900,05000 VUV
100 KWD39.800,10000 VUV
250 KWD99.500,25000 VUV
500 KWD199.000,50000 VUV
1000 KWD398.001,00000 VUV
2000 KWD796.002,00000 VUV
5000 KWD1.990.005,00000 VUV
10000 KWD3.980.010,00000 VUV
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Kuveyt Dinarı
1 VUV0,00251 KWD
5 VUV0,01256 KWD
10 VUV0,02513 KWD
20 VUV0,05025 KWD
50 VUV0,12563 KWD
100 VUV0,25126 KWD
250 VUV0,62814 KWD
500 VUV1,25628 KWD
1000 VUV2,51256 KWD
2000 VUV5,02512 KWD
5000 VUV12,56280 KWD
10000 VUV25,12560 KWD