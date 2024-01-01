20 Kuveyt dinarından Tayland bahtına

Reel döviz kuru ile KWD → THB çevirin

1,000ك KWD = 113,3฿ THB

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → THB çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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THB
1 KWD → THBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek113,7220113,7220
Düşük108,0080106,0940
Ortalama110,7678109,8575
Değişim4.85%0.78%
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1 KWD → THB istatistikleri

KWD → THB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 113,7220, en düşük 108,0080 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 110,7678 oldu. KWD → THB kurundaki değişiklik 4.85 değerindeydi.

KWD → THB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 113,7220, en düşük 106,0940 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 109,8575 oldu. KWD → THB kurundaki değişiklik 0.78 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - THB tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Tayland bahtına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak THB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → THB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

KWD → USD

KWD → INR

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KWD → ZAR

KWD → AUD

KWD → NZD

KWD → NGN

KWD → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Tayland Bahtı
1 KWD113,30200 THB
5 KWD566,51000 THB
10 KWD1.133,02000 THB
20 KWD2.266,04000 THB
50 KWD5.665,10000 THB
100 KWD11.330,20000 THB
250 KWD28.325,50000 THB
500 KWD56.651,00000 THB
1000 KWD113.302,00000 THB
2000 KWD226.604,00000 THB
5000 KWD566.510,00000 THB
10000 KWD1.133.020,00000 THB
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Kuveyt Dinarı
1 THB0,00883 KWD
5 THB0,04413 KWD
10 THB0,08826 KWD
20 THB0,17652 KWD
50 THB0,44130 KWD
100 THB0,88260 KWD
250 THB2,20650 KWD
500 THB4,41299 KWD
1000 THB8,82598 KWD
2000 THB17,65196 KWD
5000 THB44,12990 KWD
10000 THB88,25980 KWD