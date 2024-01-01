250 Kuveyt dinarından Gine frangına

Reel döviz kuru ile KWD → GNF çevirin

1,000ك KWD = 28.030GFr GNF

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → GNF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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GNF
1 KWD → GNFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek28.156,300028.340,7000
Düşük27.913,900027.913,9000
Ortalama28.086,096728.172,1756
Değişim-0.40%-0.56%
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1 KWD → GNF istatistikleri

KWD → GNF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 28.156,3000, en düşük 27.913,9000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 28.086,0967 oldu. KWD → GNF kurundaki değişiklik -0.40 değerindeydi.

KWD → GNF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 28.340,7000, en düşük 27.913,9000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 28.172,1756 oldu. KWD → GNF kurundaki değişiklik -0.56 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - GNF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Gine frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GNF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → GNF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

KWD → USD

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KWD → ZAR

KWD → AUD

KWD → NZD

KWD → NGN

KWD → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Gine Frangı
1 KWD28.029,90000 GNF
5 KWD140.149,50000 GNF
10 KWD280.299,00000 GNF
20 KWD560.598,00000 GNF
50 KWD1.401.495,00000 GNF
100 KWD2.802.990,00000 GNF
250 KWD7.007.475,00000 GNF
500 KWD14.014.950,00000 GNF
1000 KWD28.029.900,00000 GNF
2000 KWD56.059.800,00000 GNF
5000 KWD140.149.500,00000 GNF
10000 KWD280.299.000,00000 GNF
Çevrim kurları Gine Frangı / Kuveyt Dinarı
1 GNF0,00004 KWD
5 GNF0,00018 KWD
10 GNF0,00036 KWD
20 GNF0,00071 KWD
50 GNF0,00178 KWD
100 GNF0,00357 KWD
250 GNF0,00892 KWD
500 GNF0,01784 KWD
1000 GNF0,03568 KWD
2000 GNF0,07135 KWD
5000 GNF0,17838 KWD
10000 GNF0,35676 KWD