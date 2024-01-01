10 Kuveyt dinarından Kolombiya pesosuna

Reel döviz kuru ile KWD → COP çevirin

1,000ك KWD = 14.420$ COP

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → COP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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COP
1 KWD → COPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek14.619,400014.619,4000
Düşük13.901,300013.127,2000
Ortalama14.248,360013.839,0411
Değişim3.43%9.35%
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1 KWD → COP istatistikleri

KWD → COP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 14.619,4000, en düşük 13.901,3000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 14.248,3600 oldu. KWD → COP kurundaki değişiklik 3.43 değerindeydi.

KWD → COP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 14.619,4000, en düşük 13.127,2000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 13.839,0411 oldu. KWD → COP kurundaki değişiklik 9.35 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - COP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Kolombiya pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak COP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → COP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Kolombiya Pesosu
1 KWD14.421,10000 COP
5 KWD72.105,50000 COP
10 KWD144.211,00000 COP
20 KWD288.422,00000 COP
50 KWD721.055,00000 COP
100 KWD1.442.110,00000 COP
250 KWD3.605.275,00000 COP
500 KWD7.210.550,00000 COP
1000 KWD14.421.100,00000 COP
2000 KWD28.842.200,00000 COP
5000 KWD72.105.500,00000 COP
10000 KWD144.211.000,00000 COP
Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / Kuveyt Dinarı
1 COP0,00007 KWD
5 COP0,00035 KWD
10 COP0,00069 KWD
20 COP0,00139 KWD
50 COP0,00347 KWD
100 COP0,00693 KWD
250 COP0,01734 KWD
500 COP0,03467 KWD
1000 COP0,06934 KWD
2000 COP0,13869 KWD
5000 COP0,34671 KWD
10000 COP0,69343 KWD