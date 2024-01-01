500 Kuveyt dinarından Çin yuanına

Reel döviz kuru ile KWD → CNY çevirin

1,000ك KWD = 23,51¥ CNY

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → CNY çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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CNY
1 KWD → CNYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek23,527323,5273
Düşük23,165822,9076
Ortalama23,307923,2137
Değişim1.47%0.67%
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1 KWD → CNY istatistikleri

KWD → CNY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 23,5273, en düşük 23,1658 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 23,3079 oldu. KWD → CNY kurundaki değişiklik 1.47 değerindeydi.

KWD → CNY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 23,5273, en düşük 22,9076 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 23,2137 oldu. KWD → CNY kurundaki değişiklik 0.67 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - CNY tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Çin Yuanı RMB
1 KWD23,51200 CNY
5 KWD117,56000 CNY
10 KWD235,12000 CNY
20 KWD470,24000 CNY
50 KWD1.175,60000 CNY
100 KWD2.351,20000 CNY
250 KWD5.878,00000 CNY
500 KWD11.756,00000 CNY
1000 KWD23.512,00000 CNY
2000 KWD47.024,00000 CNY
5000 KWD117.560,00000 CNY
10000 KWD235.120,00000 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Kuveyt Dinarı
1 CNY0,04253 KWD
5 CNY0,21266 KWD
10 CNY0,42532 KWD
20 CNY0,85063 KWD
50 CNY2,12658 KWD
100 CNY4,25315 KWD
250 CNY10,63288 KWD
500 CNY21,26575 KWD
1000 CNY42,53150 KWD
2000 CNY85,06300 KWD
5000 CNY212,65750 KWD
10000 CNY425,31500 KWD