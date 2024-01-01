Kuveyt dinarından Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile KWD → CAD çevirin

1.000 kwd
4.393,05 cad

1.00000 KWD = 4.39305 CAD

09:27 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD183.03130.931919.01151.539761.644061515.733.67285
1 INR0.012043710.01122320.2289680.01854440.019800518.25490.0442345
1 EUR1.073189.1009120.40121.652321.764241626.533.94134
1 ZAR0.05259994.367420.049016610.08099120.086477279.7270.193191

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kuveyt dinarından Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

KWD → USD

KWD → INR

KWD → EUR

KWD → ZAR

KWD → AUD

KWD → NZD

KWD → NGN

KWD → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Kanada Doları
1 KWD4.39305 CAD
5 KWD21.96525 CAD
10 KWD43.93050 CAD
20 KWD87.86100 CAD
50 KWD219.65250 CAD
100 KWD439.30500 CAD
250 KWD1098.26250 CAD
500 KWD2196.52500 CAD
1000 KWD4393.05000 CAD
2000 KWD8786.10000 CAD
5000 KWD21965.25000 CAD
10000 KWD43930.50000 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Kuveyt Dinarı
1 CAD0.22763 KWD
5 CAD1.13816 KWD
10 CAD2.27632 KWD
20 CAD4.55264 KWD
50 CAD11.38160 KWD
100 CAD22.76320 KWD
250 CAD56.90800 KWD
500 CAD113.81600 KWD
1000 CAD227.63200 KWD
2000 CAD455.26400 KWD
5000 CAD1138.16000 KWD
10000 CAD2276.32000 KWD