10 bin Kuveyt dinarından Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile KWD → CAD çevirin

1,000ك KWD = 4,582C$ CAD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → CAD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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CAD
1 KWD → CADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,58254,5825
Düşük4,50234,3983
Ortalama4,53464,4733
Değişim1.78%2.76%
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1 KWD → CAD istatistikleri

KWD → CAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,5825, en düşük 4,5023 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,5346 oldu. KWD → CAD kurundaki değişiklik 1.78 değerindeydi.

KWD → CAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,5825, en düşük 4,3983 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,4733 oldu. KWD → CAD kurundaki değişiklik 2.76 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - CAD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Kanada Doları
1 KWD4,58249 CAD
5 KWD22,91245 CAD
10 KWD45,82490 CAD
20 KWD91,64980 CAD
50 KWD229,12450 CAD
100 KWD458,24900 CAD
250 KWD1.145,62250 CAD
500 KWD2.291,24500 CAD
1000 KWD4.582,49000 CAD
2000 KWD9.164,98000 CAD
5000 KWD22.912,45000 CAD
10000 KWD45.824,90000 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Kuveyt Dinarı
1 CAD0,21822 KWD
5 CAD1,09111 KWD
10 CAD2,18222 KWD
20 CAD4,36444 KWD
50 CAD10,91110 KWD
100 CAD21,82220 KWD
250 CAD54,55550 KWD
500 CAD109,11100 KWD
1000 CAD218,22200 KWD
2000 CAD436,44400 KWD
5000 CAD1.091,11000 KWD
10000 CAD2.182,22000 KWD