Kuveyt dinarından Aruba florinine

Reel döviz kuru ile KWD → AWG çevirin

1.000 kwd
5.808,29 awg

1.00000 KWD = 5.80829 AWG

09:25 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD183.03220.9319519.00771.539761.644061515.813.67305
1 INR0.012043510.01122360.228920.01854420.019800318.25570.0442365
1 EUR1.0730589.0977120.39621.652241.764161626.543.94137
1 ZAR0.05261034.368350.049028710.08100740.086494579.74720.19324

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kuveyt dinarından Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

KWD → USD

KWD → INR

KWD → EUR

KWD → ZAR

KWD → AUD

KWD → NZD

KWD → NGN

KWD → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Aruba Florini
1 KWD5.80829 AWG
5 KWD29.04145 AWG
10 KWD58.08290 AWG
20 KWD116.16580 AWG
50 KWD290.41450 AWG
100 KWD580.82900 AWG
250 KWD1452.07250 AWG
500 KWD2904.14500 AWG
1000 KWD5808.29000 AWG
2000 KWD11616.58000 AWG
5000 KWD29041.45000 AWG
10000 KWD58082.90000 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Kuveyt Dinarı
1 AWG0.17217 KWD
5 AWG0.86084 KWD
10 AWG1.72168 KWD
20 AWG3.44336 KWD
50 AWG8.60840 KWD
100 AWG17.21680 KWD
250 AWG43.04200 KWD
500 AWG86.08400 KWD
1000 AWG172.16800 KWD
2000 AWG344.33600 KWD
5000 AWG860.84000 KWD
10000 AWG1721.68000 KWD