5 Güney Kore wonundan Nijerya nairasına
Reel döviz kuru ile KRW → NGN çevirin
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KRW → NGN çevrim grafiği
1 KRW = 1.22571 NGN
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|1 KRW → NGN
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|1.2502
|1.2842
|Düşük
|1.2128
|1.1753
|Ortalama
|1.2307
|1.2284
|Değişim
|-0.36%
|2.67%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 KRW → NGN istatistikleri
KRW → NGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.2502, en düşük 1.2128 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.2307 oldu. KRW → NGN kurundaki değişiklik -0.36 değerindeydi.
KRW → NGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.2842, en düşük 1.1753 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.2284 oldu. KRW → NGN kurundaki değişiklik 2.67 değerindeydi.
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Güney Kore wonundan Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Nijerya Nairası
|1 KRW
|1.22571 NGN
|5 KRW
|6.12855 NGN
|10 KRW
|12.25710 NGN
|20 KRW
|24.51420 NGN
|50 KRW
|61.28550 NGN
|100 KRW
|122.57100 NGN
|250 KRW
|306.42750 NGN
|500 KRW
|612.85500 NGN
|1000 KRW
|1225.71000 NGN
|2000 KRW
|2451.42000 NGN
|5000 KRW
|6128.55000 NGN
|10000 KRW
|12257.10000 NGN
|20000 KRW
|24514.20000 NGN
|30000 KRW
|36771.30000 NGN
|40000 KRW
|49028.40000 NGN
|50000 KRW
|61285.50000 NGN