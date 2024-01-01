2.000 Güney Kore wonundan Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile KRW → MUR çevirin

1,000₩ KRW = 0,03383₨ MUR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KRW → MUR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MUR
1 KRW → MURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03390,0351
Düşük0,03310,0331
Ortalama0,03340,0342
Değişim-0.31%-2.63%
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1 KRW → MUR istatistikleri

KRW → MUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0339, en düşük 0,0331 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0334 oldu. KRW → MUR kurundaki değişiklik -0.31 değerindeydi.

KRW → MUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0351, en düşük 0,0331 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0342 oldu. KRW → MUR kurundaki değişiklik -2.63 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKRW - MUR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
1 USD10,9491,4091,5470,79284,4321,3427,229
1 EUR1,05411,4851,6310,83588,9831,4157,619
1 CAD0,710,67311,0980,56259,9240,9535,131
1 AUD0,6460,6130,91110,51254,5730,8684,673

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Kore wonundan Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Kore wonu için en iyi döviz çiftleri

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KRW → SGD

KRW → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Mauritius Rupisi
1 KRW0,03383 MUR
5 KRW0,16915 MUR
10 KRW0,33831 MUR
20 KRW0,67661 MUR
50 KRW1,69153 MUR
100 KRW3,38306 MUR
250 KRW8,45765 MUR
500 KRW16,91530 MUR
1000 KRW33,83060 MUR
2000 KRW67,66120 MUR
5000 KRW169,15300 MUR
10000 KRW338,30600 MUR
20000 KRW676,61200 MUR
30000 KRW1.014,91800 MUR
40000 KRW1.353,22400 MUR
50000 KRW1.691,53000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Güney Kore Wonu
1 MUR29,55910 KRW
5 MUR147,79550 KRW
10 MUR295,59100 KRW
20 MUR591,18200 KRW
50 MUR1.477,95500 KRW
100 MUR2.955,91000 KRW
250 MUR7.389,77500 KRW
500 MUR14.779,55000 KRW
1000 MUR29.559,10000 KRW
2000 MUR59.118,20000 KRW
5000 MUR147.795,50000 KRW
10000 MUR295.591,00000 KRW