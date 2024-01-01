5.000 Güney Kore wonundan Mauritius rupisine
Reel döviz kuru ile KRW → MUR çevirin
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KRW → MUR çevrim grafiği
1 KRW = 0,03383 MUR
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|1 KRW → MUR
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0339
|0,0351
|Düşük
|0,0331
|0,0331
|Ortalama
|0,0334
|0,0342
|Değişim
|-0.31%
|-2.63%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 KRW → MUR istatistikleri
KRW → MUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0339, en düşük 0,0331 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0334 oldu. KRW → MUR kurundaki değişiklik -0.31 değerindeydi.
KRW → MUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0351, en düşük 0,0331 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0342 oldu. KRW → MUR kurundaki değişiklik -2.63 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Güney Kore wonundan Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Norveç Kronu
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- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Mauritius Rupisi
|1 KRW
|0,03383 MUR
|5 KRW
|0,16915 MUR
|10 KRW
|0,33831 MUR
|20 KRW
|0,67661 MUR
|50 KRW
|1,69153 MUR
|100 KRW
|3,38306 MUR
|250 KRW
|8,45765 MUR
|500 KRW
|16,91530 MUR
|1000 KRW
|33,83060 MUR
|2000 KRW
|67,66120 MUR
|5000 KRW
|169,15300 MUR
|10000 KRW
|338,30600 MUR
|20000 KRW
|676,61200 MUR
|30000 KRW
|1.014,91800 MUR
|40000 KRW
|1.353,22400 MUR
|50000 KRW
|1.691,53000 MUR
|Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Güney Kore Wonu
|1 MUR
|29,55910 KRW
|5 MUR
|147,79550 KRW
|10 MUR
|295,59100 KRW
|20 MUR
|591,18200 KRW
|50 MUR
|1.477,95500 KRW
|100 MUR
|2.955,91000 KRW
|250 MUR
|7.389,77500 KRW
|500 MUR
|14.779,55000 KRW
|1000 MUR
|29.559,10000 KRW
|2000 MUR
|59.118,20000 KRW
|5000 MUR
|147.795,50000 KRW
|10000 MUR
|295.591,00000 KRW