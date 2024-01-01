20 Güney Kore wonundan Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile KRW → KZT çevirin

1,000₩ KRW = 0,3559₸ KZT

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KRW → KZT çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KZT
1 KRW → KZTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,35590,3670
Düşük0,35020,3502
Ortalama0,35300,3582
Değişim0.98%-0.82%
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1 KRW → KZT istatistikleri

KRW → KZT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3559, en düşük 0,3502 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3530 oldu. KRW → KZT kurundaki değişiklik 0.98 değerindeydi.

KRW → KZT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3670, en düşük 0,3502 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3582 oldu. KRW → KZT kurundaki değişiklik -0.82 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKRW - KZT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
1 USD10,9491,4091,5470,79284,4321,3427,229
1 EUR1,05411,4851,6310,83588,9831,4157,619
1 CAD0,710,67311,0980,56259,9240,9535,131
1 AUD0,6460,6130,91110,51254,5730,8684,673

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Kore wonundan Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Kore wonu için en iyi döviz çiftleri

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KRW → INR

KRW → SGD

KRW → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Kazakistan Tengesi
1 KRW0,35594 KZT
5 KRW1,77969 KZT
10 KRW3,55938 KZT
20 KRW7,11876 KZT
50 KRW17,79690 KZT
100 KRW35,59380 KZT
250 KRW88,98450 KZT
500 KRW177,96900 KZT
1000 KRW355,93800 KZT
2000 KRW711,87600 KZT
5000 KRW1.779,69000 KZT
10000 KRW3.559,38000 KZT
20000 KRW7.118,76000 KZT
30000 KRW10.678,14000 KZT
40000 KRW14.237,52000 KZT
50000 KRW17.796,90000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Güney Kore Wonu
1 KZT2,80947 KRW
5 KZT14,04735 KRW
10 KZT28,09470 KRW
20 KZT56,18940 KRW
50 KZT140,47350 KRW
100 KZT280,94700 KRW
250 KZT702,36750 KRW
500 KZT1.404,73500 KRW
1000 KZT2.809,47000 KRW
2000 KZT5.618,94000 KRW
5000 KZT14.047,35000 KRW
10000 KZT28.094,70000 KRW