10 bin Kazakistan tengesinden Güney Kore wonuna

Reel döviz kuru ile KZT → KRW çevirin

1,000₸ KZT = 2,810₩ KRW

00:04 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → KRW çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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KRW
1 KZT → KRWSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,85562,8556
Düşük2,80952,7245
Ortalama2,83172,7921
Değişim-0.94%0.65%
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1 KZT → KRW istatistikleri

KZT → KRW kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,8556, en düşük 2,8095 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,8317 oldu. KZT → KRW kurundaki değişiklik -0.94 değerindeydi.

KZT → KRW kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,8556, en düşük 2,7245 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,7921 oldu. KZT → KRW kurundaki değişiklik 0.65 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - KRW tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4091,34218,1960,9490,7921,7051,547
1 CAD0,7110,95312,9160,6740,5631,211,098
1 SGD0,7451,05113,5560,7070,591,271,153
1 ZAR0,0550,0770,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Güney Kore wonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KRW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → KRW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Güney Kore Wonu
1 KZT2,81016 KRW
5 KZT14,05080 KRW
10 KZT28,10160 KRW
20 KZT56,20320 KRW
50 KZT140,50800 KRW
100 KZT281,01600 KRW
250 KZT702,54000 KRW
500 KZT1.405,08000 KRW
1000 KZT2.810,16000 KRW
2000 KZT5.620,32000 KRW
5000 KZT14.050,80000 KRW
10000 KZT28.101,60000 KRW
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Kazakistan Tengesi
1 KRW0,35585 KZT
5 KRW1,77926 KZT
10 KRW3,55852 KZT
20 KRW7,11704 KZT
50 KRW17,79260 KZT
100 KRW35,58520 KZT
250 KRW88,96300 KZT
500 KRW177,92600 KZT
1000 KRW355,85200 KZT
2000 KRW711,70400 KZT
5000 KRW1.779,26000 KZT
10000 KRW3.558,52000 KZT
20000 KRW7.117,04000 KZT
30000 KRW10.675,56000 KZT
40000 KRW14.234,08000 KZT
50000 KRW17.792,60000 KZT